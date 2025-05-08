Министр финансов США Скотт Бессент назвал Владимира Путина военным преступником, но считает, что с ним необходимо вести переговоры.

Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе.

На вопрос, считает ли он Путина военным преступником, Бессент ответил: "Да". Однако заявил, что это не означает невозможность вести с ним переговоры.

"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны", - заявил Бессент.

Напомним, вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США отходят от идеи перемирия, потому что она не нравится России, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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