Членство Украины в НАТО закреплено в документах Альянса, и изменить курс может только единодушное решение всех союзников.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина во время XVII Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Летом 2024 года все страны - члены Альянса, включая США и государства ЕС, пришли к согласию: другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует. Членство Украины необратимо... Официально принятое решение зафиксировано в документах НАТО. Теперь остается выяснить, когда мы вернемся к этой дискуссии", – сказала Стефанишина.

Между тем в апреле стало известно, что в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте исчез пункт о перспективах членства Украины. Еще в отчете за 2023 год было сказано, что "будущее Украины – в НАТО" и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству. В документе за 2024 год подобных формулировок уже нет.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в перспективу вступления Украины в НАТО.