В Украину с первым визитом прибыл новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Вечером 8 мая он опубликовал короткий видеоролик о том, что приехал в Украину на своей странице в социальной сети Х.

По словам Вадефуля, в Берлине намерены оказывать "ту поддержку, которая необходима, столько, сколько потребуется - пока Россия не осознает, что эту войну нужно завершать, что нужно садиться за стол переговоров, что режим прекращения огня теперь нужно строго соблюдать".

В комментариях журналистам министр заверил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и "четко покажет это в ближайшие дни".

Глава МИД Германии также отметил, что прибыл узнать об актуальных потребностях Украины в настоящее время.

Напомним, сегодня во Львове запланировано проведение неформальной встречи глав МИД стран ЕС. При этом также будет обсуждаться создание трибунала для Владимира Путина.

Отметим, что вчера президент Владимир Зеленский провел первый разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.