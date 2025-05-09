Масштабные празднования Дня Победы сегодня прошли на территории Трептов-парка в Берлине у мемориала погибшим красноармейцам.

Об этом сообщает британская информационная корпорация ВВС, публикуя видео в своём телеграм-канале.

При этом их пикетировали люди с украинскими флагами.

По информации издания, в Берлине также прошла акция "Бессмертный полк" с шествием от Бранденбургских ворот до монумента в Тиргартене.

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