СБУ задержала находившегося под санкциями СНБО вора в законе Умку. Его везут в суд
Служба безопасности Украины задержала вора в законе Сергея Олейника по прозвищу Умка, который находился под санкциями СНБО.
Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники.
По информации источника "Страны", в ближайшее время Умка предстанет перед судом для избрания ему меры пресечения.
"Его уже везут на санкцию в суд", – сообщает источник "Страны".
Напомним, Умка ранее присутствовал на вечеринке, куда приходил начальник одного из управлений СБУ Анатолий Лойф, которое как раз курирует санкции. Там были и другие подсанкционные авторитеты.
После этого шеф СБУ Малюк уволил Лойфа.
Как мы писали, в начале прошлого года влиятельные воры в законе Умка и Лаша Сван (по паспорту Лаша Джачвлиани) вышли из СИЗО после истечения срока содержания под стражей. Они провели 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации и проведении преступных собраний.
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