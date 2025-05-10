Служба безопасности Украины задержала вора в законе Сергея Олейника по прозвищу Умка, который находился под санкциями СНБО.

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники.

По информации источника "Страны", в ближайшее время Умка предстанет перед судом для избрания ему меры пресечения.

"Его уже везут на санкцию в суд", – сообщает источник "Страны".

Напомним, Умка ранее присутствовал на вечеринке, куда приходил начальник одного из управлений СБУ Анатолий Лойф, которое как раз курирует санкции. Там были и другие подсанкционные авторитеты.

После этого шеф СБУ Малюк уволил Лойфа.

Как мы писали, в начале прошлого года влиятельные воры в законе Умка и Лаша Сван (по паспорту Лаша Джачвлиани) вышли из СИЗО после истечения срока содержания под стражей. Они провели 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации и проведении преступных собраний.

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