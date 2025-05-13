Государственная служба специальной связи и защиты информации выпустила распоряжение для интернет-провайдеров, которым обязала их ограничить доступ к сайту "Антикор".

В распоряжении сказано, что провайдеры обязаны отчитаться о его выполнении в течение трех дней с момента обнародования документа на сайте госслужбы. Причем распоряжение действует до конца военного положения.

Сообщается, что блокировка введена "для целей обороны и безопасности государства в условиях военного положения".

"Антикор" - один из самых известных в Украине сайтов по сливу компромата.

На днях глава гуманитарного комитета Верховной Рады депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что популярный мессенджер Телеграм является оружием врага, которое используется для "уничтожения украинской нации". А украинский волонтёр Тарас Чмут предложил закрыть TikTok и Телеграм, чтобы усилить мобилизацию.

Также недавно на территории Украины оказались заблокированы YouTube-каналы бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, уехавшего в РФ журналиста Дмитрия Васильца и некоторых других лиц, против которых ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны.