Украина не вступит в НАТО, поэтому в стране нужно разместить европейские войска.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем альтернативные гарантии", - сказал французский президент.

Макрон подтвердил, что на линию фронта их не введут. Союзники "разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность", сказал политик.

По словам президента Франции, это нужно, "чтобы создать эффект сдерживания".

"Если Россия вмешается, если нарушит мир - она нападёт не только на Украину, но и на союзные силы. А значит, это станет фактором, способным её остановить", - заявил Макрон.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не поддержит размещение западных войск в Украине.

В субботу в Киеве Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер дали понять, что этот вопрос еще не решен и будет зависеть от договоренностей Киева и Москвы.