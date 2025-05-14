Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец отрицает, что его подопечный был задержан, о чем сообщило НАБУ.

Соответствующая публикация появилась на странице Волынца в Facebook.

По его словам, Гладковский по-прежнему находится в розыске, хотя украинским правоохранителям сообщили его испанский адрес.

"Гладковский Олег Владимирович не задержан. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его содержании или внесении залога как условия освобождения", - пишет Руслан Волынец.

Он добавил, что уголовное производство, в рамках которого осуществляется розыск, касается обстоятельств производства военных автомобилей для ВСУ в 2016-2017 годах, а также то, что в настоящее время это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, сегодня в НАБУ сообщили, что в Испании был задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также осенью 2023 года ВАКС заочно арестовал сына Гладковского по делу о закупке высотомеров по завышенным ценам.

Подробнее о деле Гладковского, который является ближайшим соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко, мы писали в отдельном материале.