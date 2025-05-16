Штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне выставили на продажу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Офисы компании находятся в здание, расположенном в двух кварталах от Капитолия. Его внесли в список объектов недвижимости, от которых федеральные власти хотят избавиться.

В здании, площадь которого превышает 90 тысяч квадратных метров, кроме штаб-квартиры "Голоса Америки" размещены офисы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) и министерства здравоохранения и социальных служб.

Продажа здания может оставить сотрудников и подрядчиков без рабочего пространства, даже если им удастся добиться возобновления финансирования.

Также пишут, что администрация президента США Дональда Трампа решила уволить 600 сотрудников радиостанции "Голос Америки". Это составляет практически половину персонала компании.

Напомним, в марте правительство США закрыло финансирование компаний "Голос Америки" и "Радио Свобода".

На днях сообщалось, что "Голос Америки" возобновит работу, но будет передавать контент, поддерживающий политику администрации Трампа.