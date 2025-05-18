На финале "Евровидения-2025" в Базеле выиграл представитель Австрии JJ з треком "Wasted Love". Он набрал 436 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Второе место заняла участница Израиля Юваль Рафаэль, которая выступала с треком "New Day Will Rise" и получила 357 баллов.

Третье место досталось представителю Эстонии, которую представил Томми Кэш с треком Espresso Macchiato. Он набрал 356 баллов.

Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", заняла 9 место. Они получили 218 баллов, 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.

"Европа, спасибо большое. Слава Украине!", – сказал вокалист Ziferblat Даниил Лещинский со сцены в конце выступления.

Победитель из Австрии с песней Wasted Love считает себя квиром (лицом, не имеющим традиционной гендерной идентичности). Певец с настоящим именем Йоханнес Пич получил 178 очков от зрителей и 258 от жюри.

Интересно, что ближайшие конкуренты австрийца значительно обошли его по результатам зрительского голосования. Израиль получил на нем 297 голосов, а Эстония 258.

Однако победу JJ обеспечили решения национальных жюри.

В этом году "Евровидение" проводится в 69-й раз. На конкурсе изменился формат объявления финалистов. Теперь их не просто называют в случайном порядке, а на экране одновременно показывают трех потенциальных финалистов, из которых проходит один.

Напомним, в финале "Евровидения-2024" в Мальме победили представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Это первый небинарный человек, победивший в конкурсе.