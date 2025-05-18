Европейские лидеры намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом до его звонка главе РФ Владимиру Путину в понедельник, 19 мая.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters. Он обсуждал эту возможность с государственным секретарем Марко Рубио на инаугурационной мессе папы римского Льва XIV.

По его словам, к консультациям должны присоединиться лидеры Великобритании, Франции и Польши.

"Мы сейчас договорились, что снова поговорим с четырьмя главами государств и правительств, а также с американским президентом, чтобы подготовиться к этой дискуссии", – сказал Мерц в Риме.

Он также выразил надежду на достижение большего прогресса по результатам контактов.

Во время общения в Ватикане канцлер подчеркнул, что долго говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, не так давно Дональд Трамп заявил, что в понедельник намерен позвонить Путину и Зеленскому.

При этом в настоящее время на Западе добиваются от Кремля согласия на остановку огня. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что свои предложения по этому поводу Москва внесет в ближайшее время.