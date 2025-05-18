Вашингтон сумел приблизить видения пути урегулирования российско-украинского военного конфликта в позициях Киева и Москвы.

Об этом заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телеканалу ABC News.

"Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть заминку, возникшую в переговорном процессе", – прогнозирует Уиткофф.

При этом Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, не хочет ли Россия "слишком многого" для остановки боевых действий.

"По моей оценке, это очень сложный конфликт, который не должен был произойти. Я полностью согласен с президентом Трампом в этом отношении", – заявил Уиткофф.

Спецпредставитель отметил, что из-за взаимной ненависти Украина и Россия "занимают определённые позиции", и задача Трампа – "сузить эту широкую пропасть между сторонами".

"Как мне кажется, в определённой степени нам это удалось", – добавил Уиткофф.

Ранее "Страна" рассматривала пять сценариев после разговора Путина и Трампа.

Напомним, Уиткофф озвучил ультиматум США Киеву и Москве о необходимости прямых переговоров.