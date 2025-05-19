Экономические ограничения, принятые Вашингтоном в отношении Москвы, не принесли достаточного эффекта.

Такую оценку озвучил министр финансов США Скотт Бессант в эфире NBC News.

Глава американского Минфина заявил, что меры, применявшиеся при администрации предыдущего президента Джо Байдена, не дали ощутимого результата, поскольку были ограничены опасениями возможного роста внутренних цен на нефть.

Такой комментарий Бессант сделал, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ.

В настоящее время, по словам американского министра, Вашингтон готов к усилению санкций совместно с европейскими союзниками. Однако Бессант заявил, что предыдущие санкции особого эффекта не принесли. А также отказался уточнить сроки возможного расширения санкций, чтобы не связывать руки президенту Дональду Трампу накануне переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Конгресс может принять закон о санкциях против РФ, если переговоры по Украине провалятся по вине Москвы.

Напомним, в Deutsche Welle писали, что следующий пакет санкций ЕС против РФ будет "самым масштабным в истории".