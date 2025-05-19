В соцсетях захейтили жюри Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2025", которое дало пять баллов Эстонии. Комментаторы заявляют, что эстонский певец Томми Кэш связан с Россией.

Режиссером клипа на его конкурсный трек стала россиянка Алина Пязок. Поэтому накануне гранд-финала отдельные украинцы призывали не голосовать за певца.

Томми Кэш (настоящее имя - Томас Таммеметс) вырос в русскоязычном районе в Таллинне и говорит по-русски. Ранее он сотрудничал с российской группой Little Big.

В итоге инстаграм-аккаунт украинских организаторов конкурса завалили негативными комментариями:

"Как можно было дать оценки артистам, которые имеют связи с Россией?"

"Даже отбросив тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель – номер посредственный, и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? Полное разочарование".

Также писали, что Томми выступал в Крыму, хотя неясно, откуда взялась эта информация.

Отметим, что в состав Национального жюри Украины вошли певцы Melovin, Дмитрий Шуров (Ріапобой), хореограф Алена Шоптенко, певица Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринна – генпродюсер телеканалов М1 и М2.

Ранее мы писали, что на финале "Евровидения-2025" в Базеле выиграл представитель Австрии JJ з треком "Wasted Love".

Второе место заняла участница из Израиля Юваль Рафаэль, которая выступала с треком "New Day Will Rise" и получила 357 баллов.

Третье место досталось представителю Эстонии - Томми Кэшу с треком Espresso Macchiato. Он набрал 356 баллов.

Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", заняла 9 место. Исполнители получили 218 баллов: 158 баллов от зрителей и 60 от жюри.