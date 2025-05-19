Глава РФ Владимир Путин считает, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, "знакомого с мышлением российского президента".

По информации, РФ готова к затяжной войне, если это потребуется для достижения ее целей.

Двое людей, близких к Кремлю, отмечают, что Путин оптимистично настроен в отношении перспективы дальнейших санкций США. Это рождает у Европы опасения, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо значимые уступки американскому президенту Дональду Трампу во время их сегодняшнего разговора, и Трамп "может попытаться протолкнуть мирное соглашение, несмотря ни на что".

Поэтому "европейские лидеры пытаются помешать главе США поспешно заключить сделку".

Издание пишет, что во время телефонного разговора с Трампом в пятницу европейцы и президент Украины Владимир Зеленский "попытались дать понять Трампу, что Путин подталкивает его за собой", и президент США "рискует выглядеть проигравшим, если заключит плохую сделку об Украине".

Подчеркивается, что в ходе этого разговора Зеленский "казался подавленным и измученным". Он считал, что Трамп нанесет удар по Кремлю новыми санкциями после отказа Путина соблюдать режим прекращения огня с прошлого понедельника, но этого не произошло.

При этом вопрос санкций Трамп с повестки дня не снимает.

"Официальные лица США в частном порядке дали понять европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность продвижения законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не сдвинется с места. И он может сказать Путину, что не может этому помешать, сообщили европейские чиновники", - говорится в статье.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессант заявил, что экономические ограничения, принятые Вашингтоном в отношении Москвы, не принесли достаточного эффекта.

Чего ждать от разговора Путина и Трампа, мы анализировали в отдельном материале.