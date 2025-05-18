Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в западных СМИ появляются тревожные прогнозы относительно будущего Украины.

Так, американская газета The Washington Post пишет, что украинские власти испытывают "повышенную тревогу" по поводу запланированного на понедельник телефонного разговора лидеров государств.

"Трамп ясно дал понять, что обсудит с Путиным условия прекращения войны в Украине, но Киев и Москва по-прежнему расходятся во мнениях о том, что представляет собой справедливая сделка. Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп не предъявят свершившийся факт, с которым Украина не может смириться", – сообщает издание со ссылкой на американского дипломата.

В свою очередь британский телеканал Sky News приводит мнение военного эксперта Майкла Кларка, который считает, что "мирные переговоры находятся на пути к разделу Украины Владимиром Путиным и Дональдом Трампом".

По его словам, украинцы находятся в "невыносимой позиции", когда вопрос о мире и украинской территории "решается через их головы".

"Украина опасается, что любое так называемое мирное соглашение, созданное этой парой, на самом деле будет "сделкой самоубийства, принимайте её или уходите", – говорит Кларк.

По мнению эксперта, неприемлемое предложение Киев отвергнет, "война будет продолжаться, американцы умоют руки, и им (украинцам – Ред.) станет очень трудно".

"Это то, что в дипломатии известно как раздел. Мы ещё не дошли до этого, возможно, до этого не дойдёт, но это путь, по которому мы движемся. Вот к чему всё идёт", – добавил Кларк.

Ранее "Страна" представляла пять вариантов развития событий после разговора Трампа и Путина.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил что, Россия готовит документ со своими требованиями к прекращению огня в Украине.