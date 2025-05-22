Компания Google внедрила новую функцию голосового перевода в сервисе видеоконференций Google Meet.

Об этом сообщает The Verge.

По данным издания, технология, построенная на базе искусственного интеллекта Gemini, преобразует речь пользователя в язык, на котором говорит собеседник. При этом интонация и эмоции также сохраняются.

В демонстрационном ролике один из участников говорил по-английски, другой - по-испански. После активации функции перевода Gemini каждый слышал речь партнёра на своём языке с интонационной точностью.

Как выяснилось, в настоящее время система поддерживает только лишь английский и испанский языки, однако Google в ближайшее время обещается добавление итальянского, немецкого и португальского.

Напомним, в начале года Microsoft запускала похожую функцию в приложении для совместной работы Teams, однако сейчас Google делает акцент на более естественное звучание перевода, подчёркивая, что ИИ не просто переводит текст, а адаптирует голос пользователя так, чтобы его речь звучала органично.

The Verge подчеркивает, что данная функция тестируется в бета-режиме для подписчиков Google AI Pro и нового тарифа AI Ultra стоимостью 249 долларов в месяц. Также подмечается, что итоговая версия может появиться немного позже.

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