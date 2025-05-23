"Аппетит к отмене российских артистов" в Европе "ослабевает". Об этом заявили Bloomberg протестующие около Берлинской государственной оперы против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

"Некоторые новые лица все еще приходят, но я определенно думаю, что динамика замедлилась", - говорит Ева Якубовская, член правления украинской организации Vitsche, которая организовала протест.

Около 30 протестующих подогнали к опере машину скорой помощи, поврежденную обстрелом в Харькове, но на этот раз они не стали подписывать петицию, а на здании не висели украинские флаги.

"Внутри зала мало признаков того, что кампания протестующих находит отклик. Четыре из пяти концертов Нетребко в Берлине уже распроданы", - пишет издание.

"Я впервые (вижу Нетребко - Ред.) и хотел услышать, что в ней особенного. Я полностью на стороне (Украины - Ред.), но Анна Нетребко не начинала эту войну", - говорит один из зрителей.

Протестующие снаружи держат табличку: "Среди десятков оперных голосов мирового класса вы выбираете голос россиянина, который поддерживает Путина". Bloomberg отмечает, что Нетребко осуждала вторжение РФ, но не Владимира Путина.

Напомним, Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с Нетребко в сентябре 2023 года.

В прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не допустить возвращения на европейские оперные сцены российской оперной певицы. Он напомнил, что в 2012 году Нетребко была доверенным лицом на выборах Путина, а в 2014 году приезжала в Донецк и держала флаг "Новороссии".