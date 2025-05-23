Министерство обороны США намерено понизить статус управления по делам России, Украины и Евразии внутри своего аппарата и включить его в состав подразделения по вопросам Европы и НАТО.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на трех бывших чиновников Пентагона и два европейских источника.

По их словам, вероятность принятия такого решения руководством министерства высока. При этом реорганизация не обязательно повлечет за собой увольнение специалистов и остановку работы, но скажется на аппаратном весе подразделения: изменения снизят статус офиса, который с начала украинского конфликта стал ключевым в формировании политики США и координации военной помощи Киеву. В частности, под руководством экс-директора Лоры Купер офис организовал коалицию из 50 стран, собравшую более 130 миллиардов долларов на поддержку Украины, половина из которых – это вклад США.

Купер, занимавшаяся координацией поставок помощи Киеву, ушла в отставку в декабре 2024 года, с тех пор офис возглавляет исполняющий обязанности.

Ранее сообщалось, что США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности.

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