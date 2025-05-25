Завтра Нидерланды передадут Украине последний истребитель F-16 из 24, которые были обещаны ранее. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекельманс во время интервью изданию WNL.

"Это означает, что все 24 обещанных истребителя в скором времени будут в Украине", - рассказал он.

Брекельманс отметил, что Путин продолжает свою агрессию.

"Он показывает, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня", - заявил министр.

Важно продолжать усиливать давление на Россию и продолжать оказывать максимальную поддержку Украине, добавил Брекельманс.

"Мы также учим пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные Вооруженные силы, отвечающие силам стран-членов НАТО", - сказал он.

Напомним, в мае Брюссель заявил, что обещанные Киеву в 2024 году поставки тридцати бельгийских истребителей F-16, теперь переносятся на "ближайшие годы".

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