Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине "продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить".

Такое заявление Мерц сделал в интервью WDR.

По словам канцлера ФРГ, с учётом безуспешных попыток установить прекращение огня в Украине он пришёл к выводу, что предложения о переговорах российскому лидеру Владимиру Путину сейчас не могут привести к урегулированию конфликта.

"Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость", – сказал Мерц.

Если даже предложение встретиться в Ватикане "не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придётся смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить", добавил немецкий политик.

Напомним, сегодня Мерц заявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с поставок дальнобойного оружия Украине.

В Кремле уже сказали, что решение Европы снять для Украины ограничение на дальность ракет, "если оно действительно принято", несет опасность и "идет вразрез с попытками урегулирования".