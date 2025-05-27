Призывавшая готовить к войне детей зам Ермака провела выходной на полигоне с автоматом. Фото
Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что воскресенье, 25 мая, провела на курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Об этом Верещук написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, она прошла однодневное обучение в одном из центров подготовки Киевской области.
Замглавы Офиса президента добавила, что видела на тренинге мужчин и женщин разных возрастов и профессий.
Также Верещук опубликовала фото с полигона, на которых бегает с автоматом.
На минувшей неделе Верещук заявила, что текущая война надолго, и нужно готовить к ней детей. Она сказала, что Россия "остается нашим врагом на десятилетия, если не столетия", несмотря на возможное перемирие и подписание мирного соглашения.
Ранее в Раде заявили, что Украине не хватает желающих воевать с лета 2022 года, когда началась бусификация.
Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
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