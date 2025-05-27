Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что воскресенье, 25 мая, провела на курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом Верещук написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, она прошла однодневное обучение в одном из центров подготовки Киевской области.

Замглавы Офиса президента добавила, что видела на тренинге мужчин и женщин разных возрастов и профессий.

Также Верещук опубликовала фото с полигона, на которых бегает с автоматом.

На минувшей неделе Верещук заявила, что текущая война надолго, и нужно готовить к ней детей. Она сказала, что Россия "остается нашим врагом на десятилетия, если не столетия", несмотря на возможное перемирие и подписание мирного соглашения.

Ранее в Раде заявили, что Украине не хватает желающих воевать с лета 2022 года, когда началась бусификация.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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