Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак, который сейчас находится с визитом в США, заявил, что будет помимо прочего обсуждать с представителями Дональда Трампа "пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви".

Это можно трактовать как появление у американцев вопросов по поводу ситуации с Украинской православной церковью, которую в Украине могут в скором времени запретить согласно принятому в прошлом году закону.

Какие именно возникли вопросы.

Напомним, как раз сейчас украинские власти вплотную подходят к полному запрету УПЦ.

Но, как мы писали, одним из сдерживающих факторов является позиция США, так как в окружении Трампа немало людей, которые считают возможный запрет УПЦ нарушением прав человека и преследованием по религиозным мотивам. Кроме того, действия украинской власти против УПЦ давно вызывают критику у поддерживающей Трампа консервативной общественности. Ее наиболее яркие выразители в ближнем кругу Трампа - это вице-президент Джей Ди Вэнс и журналист Такер Карлсон.

Судя по заявлению Ермака, он попытается убедить Вашингтон в том, что такая позиция является результатом российской пропаганды. Но если этого не получится и Белый дом четко выскажется против запрета УПЦ, то Киеву, возможно, придется по крайней мере на время остановить процедуру запрета.

Кроме того, требование отменить законы против УПЦ является одним из условий россиян для завершения войны, которые изложены в переданном в Стамбуле меморандуме. И этот меморандум наверняка является одной из тем обсуждений американцев с Ермаком, раз он отправился туда на следующий день после получения документа украинской делегацией.

Теоретически условия с церковно-языковыми темами Вашингтоном может рассматривать как более приемлемые, чем другие российские требования. Особенно с учетом, того, что, как уже отмечалось, против давления на УПЦ выступает часть окружения Трампа.

Но украинская власть, судя по той же цитате Ермака и другим заявлениям представителей Киева, считает уступки в этой сфере неприемлемыми и будет убеждать в том же Белый дом.

Каковы главные цели визита Ермака в США и почему его итоги могут иметь большое влияние на дальнейший ход войны и переговоров, мы писали отдельно.