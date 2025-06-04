В Польше на заброшенном складе вблизи границы с Украиной обнаружили контейнеры с зенитными системами, которые должны были быть переданы украинской армии. Делом занимается прокуратура.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский сообщил, что сотрудники обнаружили несколько контейнеров с ракетными установками, которые должны были быть отправлены в Украину.

"Владельцем оборудования является компания, которая имеет лицензию на торговлю оружием. Это оборудование хранилось без надлежащего надзора", – сказал Добжинский.

Он добавил, что делом сейчас занимаются сотрудники Центрального бюро расследований полиции.

Сейчас расследование касается ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами частной компанией, которой, как неофициально стало известно, было поручено транспортировать зенитные системы в Украину.

По причинам, которые до сих пор не выяснены, она этого не сделала.

Как уже известно, оборудование хранилось на складе вблизи границы, а территорию, где расположен склад, некоторое время охраняли, однако после этого оружие оставалось практически без присмотра.

Напомним, недавно власти Польши заявили, что перестанут бесплатно помогать Украине.

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