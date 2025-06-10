В социальной сети ТикТок набирают просмотры видео с бабушками, сгенерированные искусственным интеллектом.

Старт новой моде дали искусственно сгенерированные ролики с животными: например, с изображением бабушки, которая завела в своей квартире бегемота по кличке Булька и ездит на нем в магазин. Другое подобное видео - с носорогом Сережей, который ест борщ. В ролике бабушка кормит его любимым блюдом, катается на нем верхом и чистит щеткой в ванной.

Затем бабушки принялись заводить себе инопланетян, применяя их в хозяйстве, а также воевать с роботами, материться и ездить на самокате "за закладкой".

Вскоре появился еще один ролик, собравший урожай просмотров: обращение к зрителям "нейробабушек", в котором виртуальные старушки заявляют, что "устали быть клоунами ради просмотров", и потребовали прекратить их генерировать.

Ранее мы писали о том, что в мае прошлого года видеогенератор Sora от OpenAI создал первый музыкальный клип. Произведение вышло на песню The Hardest Part от американского певца Washed Out.

А в марте американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила свой бесплатный генератор изображений для ChatGPT. В дальнейшем он заменит предыдущую интеграцию с DALL-E.