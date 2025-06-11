Глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ готова вести долгую войну в Украине, а отсутствие уступок со стороны Киева "приведет лишь к большим территориальным потерям".

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По словам Мединского, атака на российскую стратегическую авиацию накануне последних переговоров в Стамбуле не омрачила россиян.

"С Россией невозможно вести долгую войну. Эта война продлилась бы 21 год", — сказал Мединский, приводя в пример войну России со Швецией.

"Мы не хотим [этого]. Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены ответить", - добавил Мединский.

Он утверждает, что Москва хочет закончить войну, потому что она "углубляет разногласия" между Украиной и РФ.

"Это похоже на конфликт между двумя братьями — одним старшим и одним младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее", - заверил Мединский.

Ранее в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу Мединский сообщил, что россияне требуют ударить межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник" по Киеву и Львову.

Также он говорил, что условия мирного договора, которые Россия предлагала Украине в 2022 году, были мягче, чем нынешние.