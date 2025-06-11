Национальная гвардия в Сумской области объявила о намерении закупить противоударные щиты для разгона демонстрантов. Ожидаемая стоимость сделки составляет 30 миллионов 750 тысяч гривен.

Информация о закупке появилась на сайте Prozorro.

Тендер появился на ресурсе пять дней назад. Закупку проводит воинская часть №2276, принадлежащая Нацгвардии.

В разделе классификации закупаемого товара указано: "Оборудование для разгона демонстрантов".

Отметим, что в Сумской области сейчас активно продвигается армия РФ. От ее передовых отрядов до областного центра осталось около 20 километров.

После возмущения в соцсетях этой закупкой и обвинений в дерибане денег под шумок войны, в том числе со стороны народных депутатов, Нацгвардия в Сумской области заявила, что отменит этот тендер, о чем сообщила в соцсетях.

"Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка. Тендер на соответствующую закупку отменен", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что государственная компания "Укрпочта" закупала куриные ножки, чтобы почтальоны с их помощью защищались от укусов собак. В случае нападения собак на сотрудников компании те должны были отвлекать агрессивных животных казенным мясом.

А в марте стало известно, что Национальная полиция планирует закупить баллончики со слезоточивым газом на сумму 18,4 миллиона гривен. Военный аналитик тогда предположил, что это может быть признаком подготовки к возможным протестам.