Вице-президент США Джей Ди Вэнс позвонил экс-чиновнику Белого дома Илону Маску и призвал миллиардера прекратить его публичный конфликт с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вице-президент США встал на сторону Трампа, но при этом не критиковал предпринимателя.

Газета также утверждает, что Маск прислушался к словам Вэнса.

Напомним, сегодня Маск написал, что сожалеет о "некоторых" своих критичных высказываниях о Трампе – глава США заявил о возможности примирения с экс-главой DOGE.

"Послушайте, я не держу на него зла. Я был очень удивлен, что это произошло. Я был немного разочарован. Он вдруг набросился на законопроект, который просто феноменален. Думаю, ему очень плохо от того, что он это все сказал", – прокомментировал ситуацию американский лидер.

"Ошибки всегда простительны, если у тебя, чувак, достаточно смелости признать их", – написал на этот счёт республиканец из Массачусетса Дэвид Шапиро, подразумевая Маска.

Незадолго до этого владелец Space X опубликовал загадочный пост о том, чем закончится его конфликт с президентом.