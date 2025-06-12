Охрана министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм силой вывела с ее пресс-конференции и повалила на землю 52-летнего сенатора от Демократической партии Алекса Падилью. Также на него надели наручники.

Как сообщает NBC News, это произошло в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Падилья попытался подойти к трибуне, когда выступала Ноэм, однако ее охрана скрутила законодателя. Тот оказал сопротивление, упирался и продолжал пытаться пробиться к Ноэм. При этом он кричал охранникам: "Руки прочь! Я сенатор Алекс Падилья, у меня вопрос к министру".

Его вывели из помещения, уложили лицом в пол и заковали в наручники. На видеозаписях инцидента заметно, что несколько сотрудников правоохранительных органов, применивших силу, на бронежилетах имели маркировку Федерального бюро расследований.

Пресс-служба сенатора заявила, что во время пресс-конференции Падилья попытался задать вопрос Ноэм о миграционной политике, после чего федеральные агенты скрутили его. На данный момент сенатор освобождён.

Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты из-за планов высылки нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп направил в город подразделения Национальной гвардии.