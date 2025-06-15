В Вашингтоне впервые за более чем 30 лет прошел военный парад. Он был приурочен к 250-летию армии США и состоялся в день, когда 79 лет исполнилось президенту Дональду Трампу.

При этом власти подчеркивают, что дата выбрана без связи с его днем рождения.

В параде участвовали около семи тысяч военнослужащих, по городу проехали десятки танков и боевых машин. Были представлены образцы военной техники от времен Первой мировой войны до современных систем.

На мероприятии присутствовали Дональд Трамп с Меланией, вице-президент Джей Ди Венс с супругой, глава Пентагона Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио и другие представители администрации.

Напомним, вчера по США прокатилась волна протестов против Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). Кампанию организовали структуры Демократической партии, обвиняя президента в "авторитаризме", "фашизме" и депортациях мигрантов.

Ранее СМИ писали, что более 100 ориентированных на Демпартию США организаций собирают на 14 июня, день рождения Трампа, массовые протесты против его действий.