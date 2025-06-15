Москва готовится нанести удары по украинской атомной энергетике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и силовиками.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке", – заявил Зеленский.

В частности, речь идёт о рисках для объектов атомной генерации в Украине. При этом, по его словам, "соответствующие данные есть у разведок партнёров".

Зеленский также заявил, что Киев сообщил о готовящейся атаке в МАГАТЭ, представителю президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и главе Пентагона Питу Хегсету.

Ранее Зеленский раскрыл военные планы России по захвату Одессы и выходу к границам Молдовы и Румынии.

Напомним, на фоне масштабных ударов РФ Трамп заявил о конце прогресса переговоров между Украиной и Россией.

"Возможно, ему (Путину - Ред.) безразлично – я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет многих солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше. Мы достигли определенного прогресса, и вдруг они бомбят то, что не должны были бомбить. И это конец прогресса", – сказал Трамп.