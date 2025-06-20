Пропалестинские активисты проникли на базу британских ВВС в населенном пункте Брайз-Нортон и залили красной краской два самолета-заправщика Airbus Voyager.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление группы.

По данным издания, ответственность за инцидент взяла на себя группа Palestine Action.

На опубликованных кадрах можно заметить, как люди на электросамокатах проникают на территорию базы и распыляют в двигатели двух Voyager краску. Уходя они также рисуют на земле палестинский флаг.

За несколько дней до этого активисты также пробрались на объект израильской компании по производству оружия в британском Кенте, разгромили склад и уничтожили электронное оборудование.

Министерство обороны Великобритании решительно осудило акт вандализма и заявило, что тесно сотрудничает с полицией в рамках расследования.

Воздушные судна Voyager считаются важной составляющей по повышению оперативной досягаемости и гибкости британской военной авиации. Они вмещают до 109 т топлива и используются для дозаправки других самолетов, включая истребители.

Напомним, военные силы Израиля грозили потопить судно экоактивистки Греты Тунберг, которая собиралась высадиться в секторе Газа.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп пригрозил организаторам студенческих протестов тюрьмой, а учебным заведениям - прекращением федерального финансирования. Это произошло потому, что американские студенты часто выходили на протесты в поддержку Палестины и против Израиля из-за бомбардировок сектора Газа.