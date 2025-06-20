Служба безопасности Украины задержала известного украинского спортивного журналиста Кирилла Стадниченко.

О задержании сообщила пресс-служба СБУ, не называя имени работника прессы. Имя уточнили СМИ.

В пресс-релизе спецслужбы заявляется, что задержанный, "занимаясь основной работой в редакции, параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева".

Стадниченко работал в ведущих украинских СМИ с 1992 года, много лет был членом Ассоциации спортивных журналистов Украины и получал разные награды.

В 2024 году он освещал Олимпийские игры в Париже, то есть получил возможность выехать за границу, но вернулся обратно.

"В Париже бегал с флагом по микс-зонам и фоткался с атлетами", - пишут его коллеги.

Кроме Стадниченко, СБУ задержала еще пятерых, как она выразилась, "интернет-агитаторов", которые оправдывали вооруженную агрессию России. Среди них 26-летний фитнес-тренер, который на своей странице в Инстаграме призвал мужчин избегать мобилизации, гражданин одной из стран центральной Азии, который призывал украинцев сложить оружие, и 30-летний селянин, который в Фейсбуке называл вторжение гражданской войной.

Ранее СБУ обвинила лидера запрещённой партии "Держава" Дмитрия Васильца в продвижении идеи введения в Украине внешнего управления под контролем РФ и США.

Также спецслужба задержала бывшего военного "Азова" и бойца ММА Валентина Пидковича по обвинению в подготовке теракта по заданию РФ.