На самом высоком флагштоке в Кривом Роге государственный флаг оказался сорван ветром.

Соответствующее видео опубликовали местные паблики.

Напомним, действующий президент Владимир Зеленский родился и провёл школьные годы в административном центре Кривбасса, выступающим важным экономическим и научным центром Украины, крупным транспортным узлом и промышленной агломерацией.

Ранее стало известно, что половина Кривого Рога сидела зимой без горячей воды из-за воровства и продажи на лом латунных труб стратегических теплопунктов.

Война в Украине продолжается 1217-й день. Последние новости с ключевыми событиями 24 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись в направлении Северска Донецкой области. Неприятель также наступает южнее – по линии сёл Шевченко и Привольное. ВСУ освободили Андреевку в Сумской области, сообщает DeepState.

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