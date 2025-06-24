С самого высокого флагштока на Родине Зеленского сорвался флаг Украины и улетел. Видео
На самом высоком флагштоке в Кривом Роге государственный флаг оказался сорван ветром.
Соответствующее видео опубликовали местные паблики.
Напомним, действующий президент Владимир Зеленский родился и провёл школьные годы в административном центре Кривбасса, выступающим важным экономическим и научным центром Украины, крупным транспортным узлом и промышленной агломерацией.
Ранее стало известно, что половина Кривого Рога сидела зимой без горячей воды из-за воровства и продажи на лом латунных труб стратегических теплопунктов.
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