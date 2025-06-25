Женихом девятилетней украинки, свадьбу с которой планировалось организовать в парижском Диснейленде, является не 22-летний, как утверждалось ранее, а 39-летний британец, ранее осужденный за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Как пишет издание, британца арестовали, когда утром в субботу, 21 июня, гость свадебной церемонии вызвал полицию в парк развлечений. Гость заявил, что мужчина нанял его сыграть роль отца невесты. Сам подозреваемый уверяет, что это ему якобы заплатили 12 000 евро за роль жениха и что он лишь в последнюю минуту понял, что его невеста - ребенок.

Следствие установило, что жениха профессионально загримировали, из-за чего его лицо стало неузнаваемым.

Еще один фигурант дела, 24-летняя гражданка Латвии, играла роль сестры невесты на мероприятии. Она получила статус свидетеля.

По данным следствия, свадьбу намеревались снять, организаторы заявляли, что она не настоящая, однако не все из сотни статистов были проинформированы об этом. Кто именно и с какой целью хотел снять свадьбу, не уточняется. Как и то, почему участникам платили немаленькие суммы за участие в инсценировке, как они сами рассказывают.

Сейчас 39-летний жених находится под стражей. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, узурпации власти и отмывании денег. Других задержанных - мать ребенка, 41-летнюю украинку, и двух граждан Латвии, упомянутую женщину-свидетеля 24 лет и еще одного в возрасте 55 лет, - выпустили из-под стражи.

Парижский Диснейленд заявляет, что был обманут.

Ранее мы приводили первые детали этого дела.

Также мы сообщали, что в Украине задержали американца, который более 30 лет скрывался, совершив на родине сексуальные преступления против детей в возрасте от 4 до 9 лет.