Решимость в отношении Ирана должна быть и в отношении Украины.

Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство ANSA.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и сказала на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и по двум другим соглашениям о прекращении огня – для Украины и для Газы", – заявила Мелони после саммита НАТО в Гааге.

Напомним, что Трамп на закрытой встрече с лидерами государств-членов НАТО заявил, что ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля". В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что США "должны остановить" войну в Украине, воспользовавшись "авторитетом от действий против Ирана".

Между тем Зеленский на полях саммита НАТО встретился с Трампом и заявил, что обсудил с ним прекращение огня в Украине.

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