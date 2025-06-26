Украина не сможет вступить в НАТО при президенте США Дональде Трампе, но в долгосрочной перспективе это возможно.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью CNBC.

"Будет реалистично признать, что если один из ключевых членов альянса - Соединенные Штаты Америки - против вступления Украины в НАТО в настоящий момент, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, как бы вы ее ни определяли. Но в долгосрочной перспективе такая возможность должна быть", - сказал он.

По его мнению, вступление Украины в ЕС "обязательно произойдет", а присоединение к НАТО "в конце концов случится".

Напомним, НАТО обнародовало итоговое заявление саммита в Гааге. Украина в нем упоминается лишь один раз: ей обещают военную помощь, но не членство в Альянсе. А Россия названа "долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности".

Война в Украине идет 1219-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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