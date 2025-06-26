Британское издание The Telegraph отмечает, что "саммит в Гааге был задуман для того, чтобы служить одной и единственной цели: удовлетворению желаний и потребностей Трампа".

"Лидеры НАТО решили, что одной похвалы и лести недостаточно для решения этой задачи. Вместо этого они превратили высокую дипломатию в искусство расчетливого раболепия", - добавляет издание.

Согласившись повысить военные расходы в обмен на продолжение участия США в блоке, европейцы "отдали "папочке" всё, что он хотел, приукрасив суть показным подобострастием".

""Папа" ушел домой счастливым, но за то, чтобы угодить ему, приходится платить", - добавляет газета.

Обозреватель Эдвард Лукас считает, что лидеры альянса "больше боятся Дональда Трампа, чем Владимира Путина".

"Чтобы успокоить президента США, они урезали повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и уклонились от принятия срочных решений", - добавляет он.

"Князь Григорий Потемкин бы одобрил. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую во время ее путешествия по только что завоеванному Крыму в 1787 году, русский придворный построил (согласно легенде) переносные фальшивые деревни. За фасадами было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого властелина, императора Дональда I", - пишет Лукас.

Колумнист Bloomberg Макс Гастингс назвал саммит "праздником любви с единственной целью: помешать самому импульсивному и эксцентричному президенту США в истории выбросить игрушки НАТО из своей коляски".

В другой своей статье Bloomberg отмечает, что Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую в своей речи после саммита НАТО.

"Общий смысл в том, что Трамп в значительной степени умыл руки от попыток добиться прекращения огня в Украине", - говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению агентства, "на этом саммите выглядел печально".

"По поводу итогов саммита НАТО, который в западных СМИ сравнивают с "потемкинскими деревнями".

Главным из итогов считается согласие членов НАТО выполнить требование Трампа и повысить военные расходы до 5% ВВП.

Однако, во-первых, решение это принято по принципу "или ишак сдохнет, или падишах умрет": такого показателя страны НАТО должны достичь аж в течение 10 лет - к 2035 году. К тому времени Трампа точно уже не будет в Белом доме. Скорее всего, его не будет там уже в 2029 году - в этот срок целевые показатели военных расходов могут быть пересмотрены, что также предусмотрено соглашением.

Во-вторых, из 5% непосредственно на военные расходы придется только 3,5%. Ещё 1,5% должны будут инвестироваться на разные "смежные" нужды. В том числе на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например в мосты, дороги, железнодорожные пути и порты. То есть - по этой статье члены НАТО могут провести свои гражданские расходы, которые они и так планировали осуществить.

Таким образом, в целом, члены НАТО с одной стороны попытались удовлетворить Трампа, чтоб он не "хлопнул" дверью Альянса (что у них получилось - он уехал с саммита очень довольным). А с другой стороны - "пропетлять" и не повышать серьёзно военные расходы", - комментирует итоги Telegram-канал "Политика Страны".

Почему увеличение военных расходов может усугубить экономические и социальные проблемы Европы мы писали в отдельном материале.