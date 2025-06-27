Национальная гвардия осудила избиение майора "Азова" Андрея Кориневича и призвала задержать подозреваемых.

"По информации правоохранительных органов, все лица, вероятно причастные к этому инциденту, установлены. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Мы убеждены, что правоохранительные органы проведут объективное, беспристрастное и всестороннее расследование этого инцидента, а виновные, в случае доказательства их причастности, понесут предусмотренную законом ответственность. Мы подчеркиваем, что сохранение правопорядка и взаимного уважения между военнослужащими разных подразделений является фундаментом сплоченности сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении НГУ.

Замкомандира бригады Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар заявил, что происходит нападения на его побратимов, которые оправдывают "воровскими понятиями".

"Те, кто оправдывают "воровскими понятиями" нападения на побратимов, точно не являются украинскими националистами", - написал Паламар.

Напомним, сам Кориневич заявил, что его избили бойцы 3-й штурмовой бригады и назвал их имена.