В Бельгии около 150 пропалестинских активистов ворвались на военные склады и повредили бронетехнику для Украины, думая, что она для Израиля.

Об этом сообщает 7sur7.

Их акция была частью кампании "Хватит вооружать Израиль", в рамках которой они требуют уважения к военному эмбарго против Израиля и принятия Бельгией санкций против еврейского государства.

Из-за этого поставки Украине будут задержаны на месяц. Ущерб оценивается примерно в миллион евро. Активисты били технику молотками и использовали краску.

"Следующая поставка теперь задерживается как минимум на месяц. Это все, чего добились эти сторонники ХАМАСа своими действиями", - заявил генеральный директор OIP Фредди Верслуйс.

Компания OIP, на склады которой напали активисты, с начала войны передала Украине уже около 260 бронемашин.

Напомним, недавно пропалестинские активисты также проникли на базу британских ВВС и залили краской два самолета-заправщика.

Ранее тысячи болельщиков с палестинскими флагами устроили беспорядки на улицах Парижа.