Некоторые украинские беженцы проявляют неуважение к властям в Швейцарии и отказываются прилагать усилия по интеграции.

Об этом заявляет мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт в статье для местного издания SVP.

Уже около 70 тысяч украинцев имеют статус "S" в Швейцарии, что даёт право на работу (включая самозанятость), страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за её пределами, а также возможность воссоединения семьи.

Однако Буркхардт пояснила, власти всё чаще сталкиваются с проблемами, "что не характерны для других групп беженцев в такой форме" проявления. Так, наблюдается отсутствие уважения, нежелание сотрудничать или нежелание интегрироваться и работать. Вместо благодарности часто преобладает дух требовательности и потребления.

По словам начальника города, эти проблемы обычно не возникают среди тех, кто действительно пострадал от войны, – речь идёт об украинцах, которые приехали из "менее пострадавших регионов". От них часто можно услышать претензии типа: "Я не живу с афганцами".

При этом, добавляет Буркхардт, опыт общения с афганскими беженцами гораздо более позитивен, чем с указанной категорией украинцев: многие из них прилагают заметные усилия для интеграции, изучения немецкого языка, поиску работы и принятия ответственности.

"Статус "S" (который обычно получают украинцы - Ред.) мог бы поучиться у них", – констатирует мэр Виголтингена.

Напомним, в Швейцарии рассматривается проект, аналогичный норвежскому, согласно которому статус беженцев смогут получать только жители прифронтовых регионов Украины.

Ранее немецкое издание N-TV писало, что после усиления воздушных атак РФ поток беженцев из Украины снова увеличился.