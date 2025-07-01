Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в сервисе Substack.

"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию программ иностранной помощи. Программы помощи, соответствующие политике администрации и продвигающие интересы Америки, будут осуществляться государственным департаментом", - написал Рубио.

Напомним, зимой, после прихода к власти Дональда Трампа, все проекты USAID были временно заморожены после решения республиканца начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В марте СМИ сообщали об уведомлении сотрудников Агентства США по международному развитию о том, что все должности в организации, не предусмотренные законом, будут ликвидированы. Причем сотрудникам тогда предоставили на выбор дату увольнения: 1 июля или 2 сентября. А Государственный департамент уведомил конгресс о том, что прекратит функции USAID, не соответствующие приоритетам администрации Трампа.