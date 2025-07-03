В российском Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад на День ВМФ, который отмечается 27 июля. Это было сделано из соображений безопасности.

Об отмене пишут местные издания со ссылкой на источники.

По их информации, подготовку к параду остановили несколько дней назад: были прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают торжественные мероприятия на Сенатской площади.

Также не начиналась подготовка городу к параду: не установлены рейдовые бочки на Неве, не строятся трибуны, не проводятся репетиции с дневным разводом мостов. Впрочем, в минувшие годы такая подготовка начиналась ближе к середине июля.

Как пишет пресса, программу празднования сократили по образцу, как его проводили до 2015 года. Оставят торжественное возложение венков, народные гулянья и концерт на Дворцовой площади. В Неву и на Кронштадтский рейд не встанут корабли, не будет также и авиации.

Официально об отмене парада пока не объявляют, но и о его проведении тоже не сообщалось, констатируют журналисты.

Одним из самых масштабных главный военно-морской парад в Петербурге состоялся в 2017 году. Тогда в культурной столице РФ собрали пятую часть Военно-морского флота России на празднование 320-летия ВМФ.

Напомним, в прошлом году РФ обвинила украинские спецслужбы в подготовке атаки на День ВМФ, когда на торжественном параде в Санкт-Петербурге выступали Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Весной мы рассказывали, как прошел парад в Москве на День Победы.