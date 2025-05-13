МИД КНР возмутился отношением Украины к участию китайских военных в параде 9 мая в Москве.

Позицию ведомства озвучил его официальный представитель Хуа Чуньин на брифинге перед журналистами.

6 мая МИД Украины заявил, что российские военные "не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками".

"Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом", - отметили в МИДе и призвали воздержаться от участия в параде.

Представитель МИД Китая привел три аргумента против такой точки зрения. Во-первых, по его словам, участие Китая в мероприятии — это "дань уважения истории, дань памяти мученикам и твердая защита победы во Второй мировой войне". Во-вторых, дружба между КНР и РФ, сражавшимися в войне бок о бок, "является драгоценным достоянием двух народов". Заявление Украины Хуа Чуньин назвал "полным кощунством", попранием результатов победы во Второй мировой войне и "вызовом международной справедливости и правосудию".

"Украина тоже проливала кровь, сражаясь в рядах советской армии, но теперь она неверно истолковывает участие в праздновании как поддержку агрессии. Украина вообще не понимает, кто является агрессором?" — задал риторический вопрос представитель МИД КНР.

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