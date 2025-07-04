Украинский журналист Всеволод Филимоненко сообщил, что бывший народный депутат Надежда Савченко якобы попала в плен под Купянском в Харьковской области.

Об этом он сказал в разговоре с экс-депутатом Игорем Мосийчуком, ссылаясь на источники в командовании ВСУ.

По его словам, Савченко участвовала в ночной вылазке 105-й бригады теробороны у села Синьковка в Харьковской области. Во время вылазки она командовала штурмовой ротой и при отступлении попала под обстрел российской артиллерии. Из-за обстрела часть украинских военных оказалась отрезана и была взята в плен.

Филимоненко добавил, что Савченко отправили в Москву.

Мосийчук на это заявил, что не может подтвердить данную информацию.

Позже Савченко опровергла сообщение о своем пленении.

"Приветствую, украинцы! Сколько уже можно учить не верить российским фейкам, не разносить вранье по миру! Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся, победим", – заявила экс-нардеп в видеообращении, опубликованном в ее соцсетях.

Осенью сообщалось, что пропавшая из инфополя Савченко командует ротой в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны. А ее сестра служит в саперном взводе.

Тогда же осенью Савченко раскритиковала активистов, которые сидят в тылу.