МИД Польши направил в посольство России ноту с обвинением в авиаударе, из-за которого повреждение получило польское посольство в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Х.

"МИД направил в посольство России ноту, в которой выразил решительный протест против авиаударов по населению Украины. В результате пострадало здание посольства Польши в Украине. Это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года", - сказано в публикации.

Удар прокомментировал и министр Радослав Сикорский.

"Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных ракет в Украину и введите жесткие санкции против агрессора", – написал он.

Ранее мы писали о последствиях атаки на Киев в ночь на 4 июля.

Война в Украине идет 1227-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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