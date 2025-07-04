Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом проведёт бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия страны.

Слова американского лидера, прозвучавшие в ходе выступления на митинге в штате Айове передаёт американский телеканал CNN.

Мероприятие станет частью масштабной программы празднования "America 250", посвящённой 250-летию подписания Соединёнными Штатами Декларации независимости. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.

"Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли", — сказал Трамп.

UFC (Ultimate Fighting Championship) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, проводящая турниры по смешанным единоборствам.

Ожидается, что соревнование пройдёт на лужайке перед зданием правительства, но пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали события. Трамп заявил, что настроен серьёзно и уже обсуждает возможности с промоутерами. Президент сша охарактеризовал бой как "чемпионский" и отметил, что его смогут посетить до 25 тысяч человек.

Имена бойцов и даты пока не называли.

Ранее мы публиковали видео, где в бою на территории США грузинский боец UFC победил россиянина и выступил против войны в Украине.

Напомним, UFC разрешила россиянам выступать под флагом РФ.