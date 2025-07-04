На лужайке перед Белым домом. Трамп хочет провести бой за звание чемпиона UFC на праздновании 250 лет США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом проведёт бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия страны.
Слова американского лидера, прозвучавшие в ходе выступления на митинге в штате Айове передаёт американский телеканал CNN.
Мероприятие станет частью масштабной программы празднования "America 250", посвящённой 250-летию подписания Соединёнными Штатами Декларации независимости. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.
"Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли", — сказал Трамп.
UFC (Ultimate Fighting Championship) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, проводящая турниры по смешанным единоборствам.
Ожидается, что соревнование пройдёт на лужайке перед зданием правительства, но пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали события. Трамп заявил, что настроен серьёзно и уже обсуждает возможности с промоутерами. Президент сша охарактеризовал бой как "чемпионский" и отметил, что его смогут посетить до 25 тысяч человек.
Имена бойцов и даты пока не называли.
Ранее мы публиковали видео, где в бою на территории США грузинский боец UFC победил россиянина и выступил против войны в Украине.
Напомним, UFC разрешила россиянам выступать под флагом РФ.