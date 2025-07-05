Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что Кабинет министров разослал органам власти документ за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля с указанием готовить помещения для возможного переезда министерств и ведомств из Киева в западные области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующее обращение Шмыгаля.

"Прошу подготовить места и помещения в территориальных подразделениях западных областей Украины для размещения и работы министерств и ведомств в случае необходимости. Сократить численность сотрудников министерств и центральных органов исполнительной власти на 10% за счет отмены должностей территориальных подразделений оккупированных территорий: АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - сказано в тексте документа с подписью премьера.

По словам Мосийчука, документ рассылают с адреса официальной электронной почты Кабмина, откуда постоянно приходят различные правительственные документы.

Якобы из-за отсутствия грифа секретности его начали пересылать и обсуждать чиновники.

Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что документ фейковый. В ведомстве признали, что его действительно массово рассылают в украинские органы власти, но добавили, что это делают российские спецслужбы.

ЦПД подчеркивает, что такой документ не зарегистрирован в Департаменте обеспечения документооборота правительства и содержит орфографические ошибки.

На днях Мосийчук заявлял, что во вторник при ударе ракет по Гуляйполю погиб весь штаб 110-й бригады.

Напомним, вчера Киев подвергся массированному удару ракет и дронов. Вероятно, на фоне участившихся обстрелов столицы и появилась информация о переезде ведомств.