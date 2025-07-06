В порту Санкт-Петербурга прогремел взрыв на танкере-аммиаковозе "Эко-Визард". В результате повреждений зафиксирована утечка жидкого аммиака.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Детонация произошла в районе машинного отделения во время погрузочно-разгрузочных работ порта Усть-Луга.

Экипаж из 23 человек был эвакуирован, пострадавших нет.

Дальнейшая погрузка аммиака приостановлена, работают аварийные службы. Местные власти утверждают, что угрозы экологии нет.

Причины взрыва пока не установлены. Рассматривается версия технической неисправности, также не исключается диверсия.

Ранее российское грузовое судно затонуло в Средиземном море из-за взрыва в машинном отделении.

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