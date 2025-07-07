В Украине будут давать по 5 тыс. гривен на подготовку ребенка к первому классу. Программа называется "Пакунок школяра".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По задумке, деньги должны будут поступить на карточку. На полученные средства можно будет купить канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь.

Это касается только тех, чьи дети учатся оффлайн.

"Получить "Пакунок школяра" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через "Дию". Все будет удобно и просто. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за те вещи, которые необходимы для школы", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что министерство социальной политики прокоммуникирует все детали и информацию о старте подачи заявок.

"Запуск "Пакунка школяра" — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", - добавил премьер.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине осталось 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.

Зимой украинская блогер рассказывала, что из Украины массово бегут юноши и в некоторых классах остались одни девочки.